Gedung Grahadi yang Bersejarah Ludes Terbakar, Lalu Dijarah

jpnn.com - Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar pada Sabtu malam (30/8/2025).

Sebagian massa terlihat menjarah dan membawa sejumlah barang dari bagian sisi barat bangunan bersejarah itu.

Pantauan ANTARA di lokasi, sekitar pukul 22.25 WIB tampak beberapa orang berpakaian hitam berjalan ke arah Jalan Basuki Rahmat sambil membawa karpet, meja, serta kardus bergambar alat cetak atau printer.

Selain itu, terdapat pula yang membawa kardus berisi berkas, kasur, kursi kantor, sebuah komputer jinjing, hingga tabung alat pemadam api ringan (APAR) jenis mobile.

Saat melintas di tengah kerumunan warga, sejumlah orang tersebut diteriaki dengan seruan "cair, cair cak" oleh masyarakat di sekitar Jalan Gubernur Suryo menuju Jalan Basuki Rahmat.

Gedung Grahadi dilaporkan terbakar pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 21.50 WIB akibat aksi ribuan massa yang melakukan unjuk rasa di depan gedung tersebut.

Peristiwa pembakaran gedung tersebut itu terjadi setelah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui para demonstran di depan gedung itu.

Ruangan yang terbakar antara lain ruang kerja Wakil Gubernur Jatim, ruang biro rumah tangga, ruang biro umum, serta ruang wartawan kelompok kerja (Pokja).