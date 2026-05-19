Gedung Sate Dipugar, Rute Konvoi Persib Juara di Bandung Berubah

Selasa, 19 Mei 2026 – 17:00 WIB
Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dan PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), mematangkan skenario konvoi perayaan Persib Bandung.

Pemerintah daerah dan manajemen Persib sudah membuat skenario rute konvoi, meskipun gelar juara belum sepenuhnya ada di tangan.

Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjadi juara saat melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu (23/5/2026) sore.

Wakil Gubernur Jabar, Erwin Setiawan mengatakan, rapat persiapan bersama lintas sektoral ini tidak bermaksud untuk mendahului takdir.

Dia menyebut, konvoi yang akan berlangsung pada Minggu (24/5) ini perlu kesiapan matang dari seluruh pemangku kepentingan demi menyambut momentum besar masyarakat Jawa Barat secara tertib dan aman.

"Alhamdulillah kami sudah melaksanakan rapat persiapan konvoi Persib Bandung juara deui 2026. Bukan bermaksud mendahului takdir Allah SWT, tetapi menjemput takdir untuk menjadi juara tiga kali berturut turut-turut atau hatrik. Kans Persib sangat besar, jadi kami persiapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," kata Erwan usai memimpin rapat koordinasi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (19/5).

Erwan menuturkan, rencana rute konvoi Persib Bandung juara ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dua tahun sebelumnya, rute pawai Persib juara berakhir di Gedung Sate. Di Kantor Pemprov Jabar itu nantinya para pemain hingga staf pelatih bakal melakukan seremonial pengangkatan trofi juara.

Ada perubahan rute pawai Persib juara di Kota Bandung. Gedung Sate tidak lagi jadi locus pengangkatan trofi Super League.

