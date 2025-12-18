Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Gedung SDN Cimanggu dan Kencana 1 Diresmikan, DPRD Soroti Mutu Pendidikan

Kamis, 18 Desember 2025 – 09:37 WIB
Gedung SDN Cimanggu dan Kencana 1 Diresmikan, DPRD Soroti Mutu Pendidikan
Peresmian Gedung SDN Cimanggu dan Kencana 1. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andhika Putra, mendampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dalam peresmian gedung SDN Cimanggu dan SDN Kencana 1, Senin (15/12) lalu.

Kedua sekolah tersebut selesai direnovasi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, Tri Riyanto yang akrab disapa Riyan turut meninjau langsung kondisi bangunan dan fasilitas sekolah.

Dia menilai perbaikan infrastruktur pendidikan perlu dibarengi dengan komitmen berkelanjutan dari Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Riyan menegaskan pentingnya komitmen Pemkot Bogor dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Menurutnya, pembangunan fisik sekolah harus diiringi dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan setara bagi seluruh anak di Kota Bogor.

“Harus ada komitmen dari Pemkot karena kami menginginkan mutu pendidikan yang naik kelas dengan pendidikan yang merata, aman, dan nyaman bagi seluruh anak di Kota Bogor,” ujar Riyan, dalam keterangannya, Rabu (18/12).

Berdasarkan hasil rapat kerja dan pengawasan Komisi IV DPRD Kota Bogor, Riyan menyebut terdapat dua pekerjaan rumah utama yang perlu segera ditindaklanjuti Pemkot Bogor.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Riyanto Andhika Putra, mendampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meresmikan gedung SDN Cimanggu dan SDN Kencana 1

