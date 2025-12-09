Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gedung Terra Drone Terbakar, 22 Orang Meninggal Dunia

Selasa, 09 Desember 2025 – 21:02 WIB
Gedung Terra Drone Terbakar, 22 Orang Meninggal Dunia
Proses pemadaman kebakaran Gedung Terra Drone di Jalan Letjend Suprapto Nomor 17 Blok A, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (9/12). Foto: Dokumentasi Dinas Gulkarmat

jpnn.com, JAKARTA - Gedung Terra Drone di Jalan Letjend Suprapto Nomor 17 Blok A, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kebakaran dan mengakibatkan 22 korban meninggal dunia.

Kapusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI M. Yohan mengatakan evakuasi korban baru selesai pada 17.30 WIB, Selasa (9/12).

“Total 76 Korban dengan rincian 54 berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, 22 korban meninggal dunia , yaitu 15 perempuan dan 7 laki-laki,” ujar Yohan dalam keterangannya.

Menurut dia, dugaan sementara penyebab kebakaran adalah malfungsi baterai drone.

“Estimasi kerugian Rp 2 miliar,” kata dia.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membeberkan detik-detik kebakaran tersebut.

Menurut dia, kejadian itu bermula dari insiden yang tampak di lantai dasar.

"Pada sekitar pukul 12.30 memang ada baterai di lantai 1, itu yang terbakar," ujar Susatyo.

Gedung Terra Drone di Jalan Letjend Suprapto Nomor 17 Blok A, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat mengalami kebakaran dan mengakibatkan 22 orang meninggal.

