Geely Bakal Bawa Zeekr dan Lynk & Co ke Indonesia pada Tahun Ini

Rabu, 21 Januari 2026 – 23:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Geely Automobile mengumumkan bakal menaungi brand premium Zeekr, sekaligus membuka peluang menghadirkan Lynk & Co ke Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh jajaran petinggi Geely dalam acara price launch di Jakarta, Selasa.

Product Marketing Department Director Geely Automobile, Chen Binghua menegaskan bahwa kehadiran dua brand premium tersebut menjadi bagian dari strategi Geely sebagai grup global.

Meski begitu, peluncuran resmi masih menunggu hasil riset pasar dan penerimaan konsumen Indonesia.

“Kami sebagai satu Geely tentu akan menghadirkan produk berkualitas tinggi seperti Zeekr dan Lynk & Co."

"Namun, kami tetap perlu melihat penerimaan pasar di sini. Detailnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat,” ujar Chen.

Zeekr dan Lynk & Co dikenal sebagai pemain di segmen premium, dengan fokus pada MPV mewah serta SUV berteknologi tinggi.

Langkah Geely dinilai sebagai upaya mengisi ceruk pasar atas yang kian berkembang, seiring meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi dan fitur canggih.