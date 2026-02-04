Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Geely EX2 Diklaim Dapat Sambutan Positif, Pengiriman Unit Mulai Pekan Ini

Rabu, 04 Februari 2026 – 19:18 WIB
Geely EX2 Diklaim Dapat Sambutan Positif, Pengiriman Unit Mulai Pekan Ini - JPNN.COM
Pemesanan Geely EX2 di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Geely EX2 di pasar mobil listrik nasional langsung mendapat sambutan positif.

Sejak resmi dipasarkan pada Januari lalu, mobil listrik kompak itu berhasil mencatatkan pemesanan lebih dari 2.000 unit.

Angka tersebut tak lepas dari strategi harga spesial yang ditawarkan Geely kepada konsumen tanah air.

Baca Juga:

Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengungkapkan bahwa respons pasar terhadap EX2 terbilang di atas ekspektasi. 

Menariknya, varian tertinggi justru menjadi primadona.

“Varian Max masih jadi pilihan utama. Persentasenya lebih banyak, sekitar 70 persen varian Max,” ujar Herlijoso saat media test drive di Jakarta, Selasa (3/1).

Baca Juga:

Selama masa peluncuran, Geely memberikan banderol khusus Rp229,8 juta untuk EX2 Pro dan Rp259,9 juta untuk EX2 Max, on the road Jakarta.

Harga berlaku hingga 15 Februari 2025 atau bertepatan dengan berakhirnya pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Kehadiran Geely EX2 di pasar mobil listrik nasional langsung mendapat sambutan positif. Lebih dari 2.000 unit terpesan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Geely EX2  mobil listrik Geely EX2  spesifikasi GEely EX2  harga Geely EX2 
BERITA GEELY EX2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp