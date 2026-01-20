Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Geely EX2 Mulai Dirakit Lokal di Indonesia

Selasa, 20 Januari 2026 – 06:57 WIB
Geely EX2 Mulai Dirakit Lokal di Indonesia - JPNN.COM
Proses perakitan Geely EX2 di fasilitas produksi PT Handal Indonesia Motor. Foto: geely

jpnn.com, JAKARTA - Geely mempertegas keseriusannya di pasar otomotif Indonesia dengan mengumumkan dimulainya proses perakitan mobil listrik Geely EX2 secara lokal.

Dengan langkah tersebut, EX2 menjadi model ketiga Geely yang diproduksi di dalam negeri, menyusul Starray EM-i dan EX 5.

Perakitan lokal Geely EX2 dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama PT Handal Indonesia Motor (HIM), dengan kapasitas produksi mencapai 60 unit per hari.

Perakitan EX2 menandai komitmen jangka panjang Geely untuk membangun fondasi industri otomotif nasional, sekaligus memantapkan Indonesia sebagai pasar kunci di Asia Tenggara.

Respons pasar terbilang menjanjikan. Sejak program pre-booking dibuka pada November 2025, Geely EX2 telah mengantongi lebih dari 1.000 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Capaian tersebut menunjukkan antusiasme konsumen terhadap kendaraan listrik yang menawarkan teknologi global dengan sentuhan lokal.

Geely EX2 dirakit dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 46,5 persen.

Menurut CEO Geely Auto Indonesia, Wu Chuxing, strategi lokalisasi dirancang untuk menjawab permintaan pasar sekaligus menghadirkan produk berstandar global yang lebih relevan bagi konsumen Indonesia.

