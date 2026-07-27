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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Geely Galaxy Cruiser 700, Teman Main Baru iCAR V27

Senin, 27 Juli 2026 – 10:54 WIB
Geely Galaxy Cruiser 700, Teman Main Baru iCAR V27 - JPNN.COM
Geely Galaxy Cruiser 700. Foto: geely

jpnn.com - Pilihan SUV bergaya boxy terus bertambah. Kali ini, Geely ikut meramaikannya lewat Geely Galaxy Cruiser 700.

Galaxy Cruiser 700 menjalani debut global dan dijadwalkan tampil perdana di pameran otomotif di Milan, Italia.

Kehadirannya akan langsung ditunggu kompatriotnya, iCAR V27.

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Tampil dengan bodi besar dan garis desain tegas, Galaxy Cruiser 700 dipadukan dengan gril lebar, lampu LED modern, serta ban cadangan di pintumb.

Dimensinya pun bongsor, dengan panjang lebih dari lima meter dan ground clearance 233 mm.

SUV diklaim mampu menerabas genangan air hingga kedalaman 800 mm.

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Dibekali sudut approach dan departure yang mendukung kemampuan melibas medan berat.

Geely juga menyiapkan lebih dari 50 titik pemasangan aksesori, sehingga pemilik bisa dengan mudah menambahkan snorkel, winch, roof rack, hingga lampu tambahan sesuai kebutuhan.

Pilihan SUV bergaya boxy terus bertambah. Kali ini, Geely ikut meramaikannya lewat Geely Galaxy Cruiser 700. Teman bermain iCAR V27

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TAGS   Geely  Geely Galaxy Cruiser 700  SUV Geely  otomotif 
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