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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Geely Indonesia Bersiap Memanaskan Persaingan MPV Listrik Luxury Lewat Zeekr 009

Selasa, 21 Juli 2026 – 16:24 WIB
Geely Indonesia Bersiap Memanaskan Persaingan MPV Listrik Luxury Lewat Zeekr 009 - JPNN.COM
Zeekr 009 di acara Geely Refining Tomorrow, Mandalika, Lombok. Foto: ridho

jpnn.com, MANDALIKA - Geely Group makin memperjelas langkahnya di Indonesia dengan menyiapkan kehadiran merek mobil listrik premium Zeekr.

Kepastian Zeekr menjadi bagian dari strategi jangka panjang Geely, diumumkan dalam acara Geely Refining Tomorrow di Sirkuit Mandalika, Lombok, Senin (20/7).

Langkah tersebut menunjukkan Geely Indonesia tidak hanya fokus menggarap pasar kendaraan bermesin konvensional dan mobil listrk.

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Menurut Vice President of Geely Automobile International Corporation, Evin Ye, mulai membidik segmen kendaraan listrik premium yang permintaannya terus tumbuh di Indonesia.

"Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam ekspansi global Geely. Menurutnya, kehadiran Zeekr melengkapi portofolio grup, mulai dari kendaraan energi baru, model bermesin bensin, hingga lini premium," kata Evin di Mandalika.

Pada kesempatan itu, Geely memamerkan dua model andalan Zeekr, yakni MPV luxury Zeekr 009 dan SUV Zeekr 7X.

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Di Indonesia, Zeekr 009 akan berhadapan langsung dengan Xpeng X9.

Zeekr 009 menawarkan kabin luas, material interior berkelas, serta fitur kenyamanan yang menyasar konsumen yang menginginkan pengalaman berkendara mewah.

Geely Group makin memperjelas langkahnya di Indonesia dengan menyiapkan kehadiran merek mobil listrik premium Zeekr.

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TAGS   Geely Indonesia  Zeekr  Zeekr 009  Xpeng X9  mpv listrik luxury  otomotif 
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