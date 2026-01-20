Geely Indonesia Mengumumkan Harga Spesial EX2, Termurah Rp 229,9 Juta

Selasa, 20 Januari 2026 – 23:08 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Geely Auto Indonesia resmi mengumumkan harga jual mobil listrik Geely EX2, bahkan ada tawaran spesial.

Geely menawarkan EX2 dalam dua varian, yakni EX2 Pro dan EX2 Max yang keduanya dijual dengan harga di bawah Rp 300 juta.

Geely EX2 Pro dipasarkan dengan harga Rp 255 juta, sementara EX2 Max dijual seharga Rp 285 juta.

Baca Juga: Geely EX2 Mulai Dirakit Lokal di Indonesia

Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso menyebutkan khusus untuk 2.000 pemesan pertama hingga 15 Februari 2026 ada harga spesial.

"Geely memberikan harga spesial untuk EX2 Max menjadi Rp 229,9 juta dan EX2 Pro Rp 259,9 juta OTR Jakarta,” ujar Herlijoso di Jakarta, Selasa (20/1).

Khusus varian Max, Geely menambahkan benefit berupa gratis asuransi 1 tahun atau subsidi finansial Rp 3 juta, serta paket data internet gratis selama 2 tahun untuk fitur mobile remote control.

Seluruh program dihadirkan guna memberikan rasa tenang dan kemudahan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik. (rdo/jpnn)