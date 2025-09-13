Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Gegana Temukan Penyebab Ledakan di Tangsel

Sabtu, 13 September 2025 – 04:00 WIB
Gegana Temukan Penyebab Ledakan di Tangsel - JPNN.COM
Warga memeriksa kondisi rumahnya yang rusak akibat ledakan di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (12/9). Ledakan tersebut mengakibatkan sedikitnya 13 rumah mengalami kerusakan pada bagian dinding, atap, dan kaca jendela. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya menemukan dugaan penyebab ledakan yang menghancurkan beberapa rumah di Jalan Talas 2 RT 03/01, Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Satu unit penjinak bom (jibom) dan kimia, biologi serta radioaktif (KBR) yang dipimpin Kompol Nofriansyah dikerahkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Jumat.

"Diduga penyebab ledakan diakibatkan kebocoran gas elpiji yang terpercik oleh api," kata Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto di Jakarta.

Baca Juga:

Dia menyatakan hasil olah TKP sementara menunjukkan ledakan diduga akibat akumulasi gas dalam ruangan tertutup yang terpicu percikan api.

Henik menjelaskan tim telah berangkat dari Mako Detasemen Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB dan setibanya di lokasi langsung berkoordinasi dengan Polres Tangerang Selatan.

Petugas kemudian menemukan regulator gas rusak yang dililit isolasi hitam, tabung gas 12 kilogram dalam kondisi kosong serta tuas kompor dalam posisi menyala.

Baca Juga:

"Tidak ditemukan residu bahan peledak di lokasi sehingga olah TKP dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan serah terima berita acara kepada Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan," kata Kombes Henik.

Henik mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam penggunaan tabung gas dengan memastikan instalasi aman dan tidak melakukan perbaikan sendiri jika terjadi kerusakan.

Sebanyak 13 rumah mengalami kerusakan akibat ledakan di Tangerang Selatan (Tangsel).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tangsel  gegana  Ledakan  Ledakan Tabung Gas 
BERITA TANGSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp