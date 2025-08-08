Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gegara Alami Fatty Liver, Indra Bekti Ubah Pola Makan

Jumat, 08 Agustus 2025 – 00:04 WIB
Gegara Alami Fatty Liver, Indra Bekti Ubah Pola Makan - JPNN.COM
Presenter Indra Bekti. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Indra Bekti tampak lebih ramping dan segar.

Dia mengakui penampilan barunya itu karena hasil dari diet yang dijalaninya.

Tidak hanya demi penampilan, Indra Bekti melakukan diet juga untuk menjaga kondisi kesehatannya.

Baca Juga:

"Ya, kalau dibilang diet memang diet, mengurangi makanan biar bagus badannya, sehat, semua prikirannya," ujar Indra Bekti di kawasan Jakarta Pusat, Senin (4/8).

Pasalnya, pada April lalu, dia didiagnosis menderita perlemakan hati atau fatty liver.

Kondisi itu menjadi titik balik bagi pembawa acara 47 tahun tersebut.

Baca Juga:

Baginya, kondisi tersebut merupakan peringatan agar lebih menjaga kesehatannya.

"Dari April pas puasa. Berawal dari aku kena lambung ada fatty livernya tuh. Jadi, dari situ sudah peringatan kali ya, jadi, Alhamdulillah," ucap Indra Bekti.

Pembawa acara Indra Bektu mengaku didiagnosis menderita perlemakan hati atau fatty liver.

TAGS   Indra Bekti  Pola Makan  fatty liver  gorengan 
