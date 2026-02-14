Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Gegara Bhayangkara, Persebaya Tumbang Setelah 13 Laga, Cek Statistik & Klasemen

Sabtu, 14 Februari 2026 – 21:18 WIB
Gegara Bhayangkara, Persebaya Tumbang Setelah 13 Laga, Cek Statistik & Klasemen
Persebaya vs Bhayangkara FC di pekan ke-21 Super League. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Bhayangkara FC menjadi pasukan pertama yang memaksa Persebaya Surabaya menelan pil pahit setelah 13 pertandingan.

Persebaya akhirnya tumbang setelah tak terkalahkan dalam 13 laga (6 menang, 7 imbang).

Menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-21 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (14/2) malam WIB, Persebaya keok 1-2.



Bajol Ijo -julukan Persebaya, kalah dari tim yang diracik oleh mantan pelatihnya, yakni Paul Munster. Cek statistik laga pada IG di bawah ini, geser.



Hasil itu membuat koleksi poin Persebaya tertahan di angka 35, masih di urutan ke-5 pada klasemen, sedangkan Bhayangkara FC kini duduk di pos ke-8 dengan 29 poin. (fs/jpnn)

Klasemen Super League


Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC berakhir pahit buat tuan rumah, manis buat tim tamu.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

