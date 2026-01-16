Gegara Cipratan Banjir Pria Pukul Wajah Perempuan di Jakut

jpnn.com, JAKARTA - Pria berinisial YJJG (28) memukul wajah seorang perempuan saat terjadinya banjir di Koja, Jakarta Utara.

Akibat peristiwa pada Selasa (13/1) dini hari itu, korban berdarah.

Petugas Polsek Koja kemudian menangkap pelaku.

“Kami menangkap pelaku pada Rabu (14/1) sekitar pukul 17.30 WIB usai melakukan serangkaian penyelidikan,” kata Kapolsek Koja Kompol Andri Suharto, Jumat.

Kompol Andri menjelaskan berdasarkan keterangan korban yang diketahui berinisial AP (21), saat itu pada Selasa (13/1) dini hari pukul 00.30 WIB korban melintas dengan sang pacar di Jalan Kramat Jaya, Tugu Utara, Kecamatan Koja.

Kemudian pelaku yang mengendarai motor sendiri lewat di samping korban dengan kencang dan situasi jalan saat itu becek sehabis hujan sehingga korban terkena cipratan air.

Korban berteriak menegur pelaku, tetapi pelaku tidak terima dan langsung berhenti.

Kemudian terjadi cekcok antara pelaku dengan korban dan pacarnya. Aksi tersebut bahkan sempat dilerai warga akan tetapi pelaku masih tidak terima.