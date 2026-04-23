Gegara Diisukan Miliki Ratusan Dapur MBG, Uya Kuya Alami Kerugian Ini

Kamis, 23 April 2026 – 03:07 WIB
Uya Kuya. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas sekaligus anggota DPR RI Uya Kuya diisukan memiliki ratusan dapur MBG.

Namun, dia membantah dengan tegas isu tersebut. Uya mengatakan, dirinya tak memiliki dapur MBG seperti yang diberitakan.

"Ini saya tekankan, sampai sekarang, sampai saat ini, tidak ada satu pun dapur MBG yang saya punya," ujar Uya Kuya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Baca Juga:

Akibat kabar bohong tersebut, pria 51 tahun itu mengaku mengalami kerugian.

Dia merasa nama baiknya tercemar gegara adanya narasi bohong soal kepemilikan dapur MBG tersebut.

"Ya inilah, kerugian adalah nama baik saya," ucap Uya Kuya.

Baca Juga:

Dia mengaku heran ketika disebut memiliki ratusan dapur MBG. Suami Astrid Khairunisha itu pun telah mengklarifikasi bahwa berita tersebut bohong atau hoaks.

Namun Uya Kuya justru kembali diserang dan ditanyai berapa jumlah dapur MBG yang sebenarnya dia miliki.

BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
