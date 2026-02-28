Gegara Gemar Nonton Drama, Perempuan Ini Bawa Pulang Hadiah Mobil

jpnn.com - Perempuan bernama Patricia Ida Panjouna memperoleh hadiah berupa satu unit mobil berkat kegemarannya menonton.

Pasalnya, mobil tersebut merupakan hadiah dari program kolaborasi 'WeTV Bagi-Bagi Mobil' bersama Telkomsel.

Berkat menjadi penonton setia drama China atau drachin dan anime di WeTV, Patricia pun berhasil membawa pulang satu unit mobil Honda Brio itu.

Adapun WeTV Indonesia bersama Telkomsel secara resmi menyerahkan hadiah tersebut kepada Patricia selaku pemenang yang beruntung dalam seremoni di Jakarta.

Acara handover ceremony itu menjadi momen spesial yang menandai komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan pengalaman hiburan digital yang lebih nyata dan bermakna bagi pelanggan setianya di Jakarta.

Di balik kemenangannya, Patricia mengungkap cerita yang menarik. Dia mengaku sempat ragu saat pertama kali menerima kabar kemenangan tersebut, bahkan mengira kabar tersebut hoaks.

Patricia baru memercayai kabar tersebut tatkala tim WeTV dan Telkomsel memberikan penjelasan lengkap untuk memastikan kembali keabsahan informasi tersebut.

Kemenangan ini pun menjadi langkah baru yang emosional bagi Patricia setelah menyelesaikan pendidikannya.