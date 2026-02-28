Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Gegara Gemar Nonton Drama, Perempuan Ini Bawa Pulang Hadiah Mobil

Sabtu, 28 Februari 2026 – 04:49 WIB
Gegara Gemar Nonton Drama, Perempuan Ini Bawa Pulang Hadiah Mobil - JPNN.COM
Country Head WeTV Indonesia, Febriamy Hutapea (kiri), Patricia Ida Panjouna (tengah), dan General Manager Consumer Business Growth and Channel Partnership Area Jabotabek Jabar Telkomsel, Arief Maulana (kanan) di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (26/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Perempuan bernama Patricia Ida Panjouna memperoleh hadiah berupa satu unit mobil berkat kegemarannya menonton.

Pasalnya, mobil tersebut merupakan hadiah dari program kolaborasi 'WeTV Bagi-Bagi Mobil' bersama Telkomsel.

Berkat menjadi penonton setia drama China atau drachin dan anime di WeTV, Patricia pun berhasil membawa pulang satu unit mobil Honda Brio itu.

Baca Juga:

Adapun WeTV Indonesia bersama Telkomsel secara resmi menyerahkan hadiah tersebut kepada Patricia selaku pemenang yang beruntung dalam seremoni di Jakarta.

Acara handover ceremony itu menjadi momen spesial yang menandai komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan pengalaman hiburan digital yang lebih nyata dan bermakna bagi pelanggan setianya di Jakarta.

Di balik kemenangannya, Patricia mengungkap cerita yang menarik. Dia mengaku sempat ragu saat pertama kali menerima kabar kemenangan tersebut, bahkan mengira kabar tersebut hoaks.

Baca Juga:

Patricia baru memercayai kabar tersebut tatkala tim WeTV dan Telkomsel memberikan penjelasan lengkap untuk memastikan kembali keabsahan informasi tersebut.

Kemenangan ini pun menjadi langkah baru yang emosional bagi Patricia setelah menyelesaikan pendidikannya.

Perempuan bernama Patricia Ida Panjouna memperoleh hadiah berupa satu unit mobil berkat kegemarannya menonton.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   WeTV  hadiah mobil  Telkomsel  serial drama  WeTV Indonesia 
BERITA WETV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp