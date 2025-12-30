Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gegara Hadiah Natal, Kim Kardashian Menuai Kritikan Pedas

Selasa, 30 Desember 2025 – 12:38 WIB
Gegara Hadiah Natal, Kim Kardashian Menuai Kritikan Pedas
Kim Kardashian. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Hollywood, Kim Kardashian menuai kritik keras setelah memberikan masing-masing dari empat anaknya seekor anak anjing sebagai hadiah Natal.

Keputusan tersebut memicu reaksi tajam dari organisasi perlindungan hewan People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Empat anak Kim, yakni North (12), Saint (10), Chicago (7), dan Psalm (6), diketahui menerima anak anjing Pomeranian.

Momen tersebut dibagikan Kim melalui Instagram Stories pada Hari Natal dan langsung menjadi perbincangan di media sosial.

Pendiri PETA, Ingrid Newkirk, menilai tindakan Kim sebagai langkah yang keliru dan tidak memberi contoh yang baik.

“Anak anjing bukan boneka, dan sangat disayangkan Kim melewatkan kesempatan untuk menjadi juru bicara anjing-anjing dari penampungan,” kata Newkirk, dikutip dari People, Minggu (28/12) waktu setempat.

Menurut Newkirk, keputusan Kim justru memperparah krisis anjing tunawisma yang terus meningkat.

Dia menegaskan bahwa selebritas dengan pengaruh besar seperti Kim seharusnya mendorong adopsi dari penampungan, bukan membeli atau memberikan hewan sebagai hadiah.



