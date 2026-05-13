Gegara Hal Ini Ammar Zoni Trauma Harus Balik ke Nusakambangan

Rabu, 13 Mei 2026 – 21:00 WIB
Adik Ammar Zoni, Pandji Zoni dan Aditya Zoni (kedua dan ketiga dari kanan), bersama kuasa hukum, Jon Mathias, serta keluarga Ammar Zoni di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (13/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ammar Zoni telah kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan pada Jumat (8/5) malam.

Sang adik, Aditya Zoni lantas mengungkapkan bahwa komunikasi terakhirnya dengan sang kakak pada Selasa lalu, sebelum Ammar dibawa kembali ke Lapas Nusakambangan.

Menurutnya, kakaknya itu sudah pasrah untuk kembali menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan.

Walau demikian, Ammar Zoni ternyata memiliki ketakutan tersendiri saat harus kembali ke sana.

"Dia sudah pasrah kelihatan dari kemarin juga, tapi tetap dia ada ketakutan juga. Karena dia selalu bilang sama saya, dia trauma masih setiap dibawa ke Nusakambangan karena dia hanya pemakai," ujar Aditya Zoni di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Pasalnya Ammar Zoni mendekam di sel isolasi saat menjalani masa tahanan di Lapas Nusakambangan.

Kepada sang adik, Ammar pun menceritakan pengalaman tak mengenakkannya saat mendekam di sel isolasi tersebut.

Adapun hal itu diceritakan oleh mantan suami Irish Bella tersebut ketika mereka bertemu saat momen persidangan beberapa waktu terakhir.

