Gegara Hal Ini Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Ditunda

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah dijadwalkan pada hari ini Kamis (6/8), akhirnya harus ditunda.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan ditundanya persidangan hari ini karena mediator berhalangan hadir.

"Hari ini jadwalnya mediasi, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca Juga: Ruben Onsu Tidak Khawatir Soal Hasil Gugatan Hak Asuh Anak

"Kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga. Tetapi memang Perma Nomor 1 Tahun 2016 ada prosedurnya mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar dua minggu lagi," sambungnya.

Adapun dalam persidangan tadi, Sarwendah turut hadir bersama tim kuasa hukumnya. Akan tetapi, ibu dua anak itu enggan berkomentar soal ditundanya persidangan hari ini.

Sementara itu diwawancara terpisah, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan sidang dengan agenda mediasi bakal digelar pekan depan.

"Kami enggak bisa memaksakan ya. Kami tadi rencananya hari ini hadir agar mediasi kedua itu bisa berjalan. Namun karena ada halangan, mediatornya ada halangan, ada pelatihan, sehingga tidak bisa hadir pada mediasi kedua hari ini dan minta ditunda minggu depan, ya kami mengikuti saja," kata Minola Sebayang.(jun/jpnn)