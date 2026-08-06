Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gegara Hal Ini Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Ditunda

Kamis, 06 Agustus 2026 – 13:03 WIB
Gegara Hal Ini Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Onsu dan Sarwendah Ditunda - JPNN.COM
Sarwendah dan tim kuasa hukumnya. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah dijadwalkan pada hari ini Kamis (6/8), akhirnya harus ditunda.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan ditundanya persidangan hari ini karena mediator berhalangan hadir.

"Hari ini jadwalnya mediasi, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca Juga:

"Kami hormati, kami paham kesibukan mediator ini kan memang beliau sebagai hakim juga. Tetapi memang Perma Nomor 1 Tahun 2016 ada prosedurnya mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar dua minggu lagi," sambungnya.

Adapun dalam persidangan tadi, Sarwendah turut hadir bersama tim kuasa hukumnya. Akan tetapi, ibu dua anak itu enggan berkomentar soal ditundanya persidangan hari ini.

Sementara itu diwawancara terpisah, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan sidang dengan agenda mediasi bakal digelar pekan depan.

Baca Juga:

"Kami enggak bisa memaksakan ya. Kami tadi rencananya hari ini hadir agar mediasi kedua itu bisa berjalan. Namun karena ada halangan, mediatornya ada halangan, ada pelatihan, sehingga tidak bisa hadir pada mediasi kedua hari ini dan minta ditunda minggu depan, ya kami mengikuti saja," kata Minola Sebayang.(jun/jpnn)

Sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah dijadwalkan pada Kamis (6/8).

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ruben Onsu  Sarwendah  hak asuh anak  Ruben Onsu dan Sarwendah 
BERITA RUBEN ONSU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp