Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Gegara Hina Paspor RI, Alumni LPDP Bikin Kecewa Purbaya

Selasa, 24 Februari 2026 – 16:00 WIB
Gegara Hina Paspor RI, Alumni LPDP Bikin Kecewa Purbaya - JPNN.COM
Ilustrasi paspor. Foto: ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/tom/am

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan suami dari alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS akan mengembalikan seluruh dana beasiswa kepada negara.

Adapun DS mendadak viral di media sosial karena senang kedua anaknya bukan Warga Negara Indonesia (WNI), dan cukup dirinya yang  menjadi orang Indonesia.

“Sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi, termasuk bunganya,” ujar Purbaya dikutip Selasa (24/2).

Baca Juga:

Purbaya mengaku kecewa dengan sikap DS sebagai alumni LPDP. Padahal uang LPDP ini berasal dari pajak masyarakat, dan sebagian dari utang negara dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Tetapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya, saya minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," katanya.

Purbaya juga mengatakan akan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.

Baca Juga:

Terpisah, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto melaporkan sebanyak 44 penerima beasiswa mendapat sanksi karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan.

Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberikan sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan suami dari alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS akan mengembalikan seluruh dana beasis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  beasiswa  LPDP  paspor 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp