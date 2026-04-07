JPNN.com - Entertainment - Musik

Gegara Infeksi Pernapasan, Lady Gaga Batalkan Konser di Kanada

Selasa, 07 April 2026 – 15:57 WIB
Lady Gaga. Foto: Instagram/starisbornmovie

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu Lady Gaga membatalkan konser penutupnya di Montreal, Kanada, akibat infeksi pernapasan yang dideritanya.

Konser tersebut sedianya digelar di Bell Centre sebagai penampilan terakhir dalam rangkaian tur di kota tersebut.

Pembatalan diumumkan langsung oleh Lady Gaga melalui akun Instagram pribadinya setelah kondisi kesehatannya dilaporkan memburuk dalam beberapa hari terakhir.

Dia mengungkapkan bahwa dokter menyarankan dirinya untuk tidak naik ke atas panggung demi menjaga kondisi fisiknya.

"Sejujurnya saya merasa tidak bisa memberikan kualitas penampilan yang layak kalian dapatkan," kata Lady Gaga.

Dia menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan tersebut.

"Saya benar-benar patah hati dan sangat menyesal," ujarnya.

Sebelumnya, Lady Gaga sempat tampil dalam dua konser di Montreal pada 2 dan 3 April sebagai bagian dari tur Mayhem Ball Tour.

TAGS   Lady Gaga  Konser Lady Gaga  Konser  infeksi pernapasan 
