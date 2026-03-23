Gegara Ini, Ayu Ting Ting Memarahi Bilqis pada Momen Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pendangdut Ayu Ting Ting merayakan Idulfitri kali ini bersama keluarganya di Depok, Jawa Barat.

Namun, di tengah suasana hangat tersebut, ternyata terselip momen jenaka terkait putri sematawayang Ayu Ting Ting, Bilqis.

Pasalnya, pendangdut 33 tahun itu sempat mengomeli sang buah hati, karena kedapatan ikut meminta jatah uang THR.

Meskipun sebagai ibu, dia mengerti bahwa tingkah laku putrinya itu lantaran melihat suasana ramai anak-anak yang mengantre saat pembagian uang THR.

"Oh tadi saya omelin. Dia minta-minta THR saya omelin," ujar Ayu Ting Ting sembari tertawa, di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/3).

"Ya, namanya anak-anak, karena mungkin ngelihat sepupu-sepupunya pada kayak begitu, anak kecil tadi kan minta THR, minta THR. Ya namanya anak-anak," sambungnya.

Pelantun Alamat Palsu itu sendiri sudah menyiapkan anggaran khusus untuk memberikan THR kepada sanak saudara.

"Pastilah kita sebagai yang sudah bekerja pasti kan ada kasih THR buat anak-anak kecil, buat saudara-saudara," ucap Ayu Ting Ting.