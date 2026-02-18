Gegara Ini BYD Atto 1 Jadi Rebutan Pengunjung IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kemeriahan Indonesia International Motor Show 2026, booth BYD menjadi salah satu magnet utama pengunjung.

Tak hanya menampilkan jajaran kendaraan listrik, BYD juga menghadirkan area exclusive test drive terintegrasi dengan booth utama.

Konsep itu memungkinkan pengunjung menjajal mobil langsung setelah mengeksplorasi produk, menciptakan pengalaman yang lebih menyeluruh.

Antusiasme itu tercermin lebih dari 1.300 sesi test drive yang tercatat sepanjang pameran sebelas hari.

Angka tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik BYD tidak lagi sebatas rasa penasaran, tetapi sudah masuk tahap evaluasi sebelum membeli.

Dari seluruh lini produk yang tersedia, BYD Atto 1 menjadi model paling diminati dengan lebih dari 700 sesi test drive.

Dominasi itu sekaligus diperkuat dengan raihan penghargaan Best EV City Car di IIMS 2026.

Sementara itu, BYD Sealion 7 mencatat lebih dari 250 sesi, diikuti BYD M6 dengan lebih dari 150 sesi, BYD Atto 3 lebih dari 140 sesi, serta BYD Seal dengan lebih dari 80 sesi.