Gegara Ini Media Sosial X Menutup Fitur Komunitas

Minggu, 26 April 2026 – 14:58 WIB

jpnn.com - Media sosial X menutup fitur Komunitas—ruang diskusi berbasis minat yang sempat digadang-gadang sebagai cara baru membangun interaksi yang lebih terarah di dalam platform.

Keputusan diambil setelah fitur yang diluncurkan pada 2021 itu dinilai gagal mencapai tujuan awalnya.

Alih-alih menjadi ruang percakapan sehat antarpengguna dengan minat serupa, Komunitas justru berkembang ke arah yang tidak diharapkan.

Kepala Produk X, Nikita Bier, mengungkapkan bahwa tingkat adopsi fitur sangat rendah, bahkan kurang dari 0,4 persen pengguna.

Ironisnya, angka kecil tersebut justru menyumbang mayoritas persoalan keamanan di platform.

Dalam keterangannya, Bier menyebut fitur Komunitas menjadi sarang berbagai aktivitas bermasalah, mulai dari spam, penipuan finansial, hingga penyebaran malware.

Kondisi itu membuat beban moderasi meningkat, sementara manfaat yang dihasilkan tidak sebanding.

Tak hanya itu, sebagian komunitas yang masih aktif pun dinilai melenceng dari fungsi awal.