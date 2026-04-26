Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Gegara Ini Media Sosial X Menutup Fitur Komunitas

Minggu, 26 April 2026 – 14:58 WIB
Logo media sosial X. ilustrasi. Foto: Livia Kristianti/Antara

jpnn.com - Media sosial X menutup fitur Komunitas—ruang diskusi berbasis minat yang sempat digadang-gadang sebagai cara baru membangun interaksi yang lebih terarah di dalam platform.

Keputusan diambil setelah fitur yang diluncurkan pada 2021 itu dinilai gagal mencapai tujuan awalnya.

Alih-alih menjadi ruang percakapan sehat antarpengguna dengan minat serupa, Komunitas justru berkembang ke arah yang tidak diharapkan.

Kepala Produk X, Nikita Bier, mengungkapkan bahwa tingkat adopsi fitur sangat rendah, bahkan kurang dari 0,4 persen pengguna.

Ironisnya, angka kecil tersebut justru menyumbang mayoritas persoalan keamanan di platform.

Dalam keterangannya, Bier menyebut fitur Komunitas menjadi sarang berbagai aktivitas bermasalah, mulai dari spam, penipuan finansial, hingga penyebaran malware.

Kondisi itu membuat beban moderasi meningkat, sementara manfaat yang dihasilkan tidak sebanding.

Tak hanya itu, sebagian komunitas yang masih aktif pun dinilai melenceng dari fungsi awal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   media sosial X  fitur komunitas X  ruang percakapan di X  platform x 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp