Gegara Ini, Pasar Sambut Antusias Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian kembali mencatatkan momentum penting di pasar modal dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan.

Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha menuturkan penawaran yang dibuka di pasar perdana ini mendapat sambutan sangat antusias, dengan total permintaan dari investor yang melonjak hingga dua kali lipat dari target emisi.

Pencapaian ini menggarisbawahi kepercayaan investor yang kuat terhadap fundamental bisnis perusahaan dan prospek pertumbuhan di masa depan.

Total permintaan investor (final demand) dari penerbitan ini tercatat sebesar Rp 3,99 triliun, jauh melampaui target emisi yang ditetapkan sebesar Rp 2 triliun.

Angka ini merupakan cerminan dari keyakinan pasar terhadap posisi Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang solid dan stabil, bahkan di tengah dinamika ekonomi global.

Tingginya minat ini dapat dilihat sebagai hasil dari strategi pendanaan yang prudent dan kinerja bisnis Pegadaian yang terus tumbuh.

Sebagai BUMN yang telah melayani masyarakat selama lebih dari satu abad, Pegadaian telah membuktikan model bisnisnya yang tangguh dan adaptif, termasuk melalui inovasi di ranah digital dan pengembangan produk non-gadai.

Efisiensi perusahaan juga tercermin dari rata-rata biaya dana (Weighted Average Cost of Fund - WACOF) yang berhasil dicatat sebesar 6,11%, menunjukkan pengelolaan finansial yang cermat dan efisien.