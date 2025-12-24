Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Gegara Ini, Samsung Galaxy S26 Edge Tak Lagi Diproduksi

Rabu, 24 Desember 2025 – 09:00 WIB
Gegara Ini, Samsung Galaxy S26 Edge Tak Lagi Diproduksi - JPNN.COM
Samsung mengumumkan tidak lagi mengembangan ponsel tipis Galaxy S26 Edge. Foto website Samsung

jpnn.com, JAKARTA - Samsung mengumumkan tidak lagi mengembangan ponsel tipis Galaxy S26 Edge.

Penghentian ponsel itu tersebut dilakukan karena penjualannya tidak lagi bergairah.

Gizmochina pada Senin (22/12), melaporkan sebelumnya Samsung dirumorkan mempertimbangkan untuk menggantikan model Galaxy S26+ dengan versi baru Edge pada 2026.

Baca Juga:

Namun, rencana tersebut kemudian berubah, perusahaan memilih menerapkan pendekatan yang lebih berhati-hati.

Kini, sejumlah sumber menyebut proyek tersebut telah dibatalkan sepenuhnya.???

Galaxy S25 Edge dirancang dengan fokus utama pada profil bodi yang sangat tipis.

Baca Juga:

Namun, pilihan desain itu punya beberapa kekurangan, termasuk berimplikasi pada daya tahan baterai 3.900mAh dalam penggunaan sehari-hari.

Selain itu, penggunaan desain ultra-tipis juga berpengaruh pada dukungan kamera.

Samsung mengumumkan tidak lagi mengembangan ponsel tipis Galaxy S26 Edge. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   samsung galaxy S26 Edge  Samsung  Ponsel tipis  Samsung Galaxy S25 Edge 
BERITA SAMSUNG GALAXY S26 EDGE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp