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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gegara Jadi Chef di Serial Terbaru, Roy Sungkono Jadi Jago Masak?

Kamis, 06 Agustus 2026 – 03:11 WIB
Gegara Jadi Chef di Serial Terbaru, Roy Sungkono Jadi Jago Masak? - JPNN.COM
Roy Sungkono dan Sintya Marisca di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (5/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Roy Sungkono berperan sebagai chef dalam serial terbaru berjudul 'My Chef in Crime'.

Demi mendalami karakternya sebagai chef, dia menjalani workshop selama 10 hari.

Pria 36 tahun tersebut mengungkapkan, dirinya mempelajari teknik memotong hingga bagaimana seorang chef ketika memimpin dapur.

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"Kalau aku waktu itu sempat dapat workshop sepuluh hari bersama Chef, gimana tata cara di dalam dapurnya, gimana teknik memotong, sama bagaimana sebagai pemimpin di dalam dapur itu diceritain," ujar Roy Sungkono di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (5/8).

Tak hanya itu, dia juga mencari tahu soal asal-usul masakan yang disajikannya sepanjang serial tersebut.

"Dan juga knowledge dari asal-usul masakan-masakan yang nanti ada di series ini," kata Roy Sungkono.

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Menariknya, gegara perannya sebagai juru masak, dia akhirnya pun menerapkan ilmunya di rumah. Roy Sungkono mengaku kini menjadi sering memasak, padahal semula, dia tak terbiasa memasak.

"Jadi itu akhirnya yang bikin aku jadi masak di rumah. Jadi dulunya enggak pernah masak, kayak tadi Pak Sondang bilang kalau aku sama sekali enggak punya basic untuk masak, aku akhirnya di rumah ini jadi setiap hari masak, tapi aku yang masak sendiri," tuturnya.

Aktor Roy Sungkono berperan sebagai chef dalam serial terbaru berjudul 'My Chef in Crime'.

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TAGS   Roy Sungkono  Chef  Sarah Sechan  Vision+  Film Vision+  Sintya Marisca 

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