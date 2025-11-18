Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Gegara Jule Absen, Sidang Cerai Na Daehoon Ditunda

Selasa, 18 November 2025 – 17:59 WIB
Na Daehoon saat menghadiri sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Selebritas Tiktok Na Daehoon dan istrinya, Julia Prastini atau Jule, digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/11).

Dalam sidang perdana itu, Na Daehoon hadir didampingi oleh tim kuasa hukum, sementara Jule absen.

Kuasa hukum Na Daehoon, Rio Rahmat Effendi lantas mengungkapkan perihal persidangan.

"Sidang hari ini agendanya kami sebagai pemohon, Pak Daehoon, itu mediasi ya. Namun, sebagai termohon, Ibu J tidak hadir," ujar Rio Rahmat Effendi di PA Jakarta Selatan.

Lantaran Jule tak hadir dalam agenda hari ini, persidangan pun ditunda selama dua pekan.

Rio Rahmat Effendi mengatakan, sidang selanjutnya bakal digelar pada 2 Desember 2025.

"Agenda selanjutnya masih pemanggilan para pihak, jika termohon hadir, akan menjalani mediasi," tuturnya.

Ditanyai soal alasan Jule absen dalam persidangan hari ini, dia mengaku tak mengetahuinya.

