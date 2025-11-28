Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Gegara Mabuk Berat, Satpam Perkosa Pegawai Kafe di Denpasar

Jumat, 28 November 2025 – 08:56 WIB
Ilustrasi pemerkosaan. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, DENPASAR - Aparat kepolisian mengusut dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang pegawai perempuan yang bekerja di sebuah kafe di Jalan Gunung Soputan, Denpasar.

Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Kompol I Ketut Sukadi menyebut laporan tersebut sudah diterima dan pihaknya tengah mendalami kasus ini.

“Benar, korban telah melapor ke Polresta Denpasar dan saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Penyidik telah memeriksa saksi-saksi, melakukan olah TKP, serta melengkapi administrasi penyidikan termasuk hasil visum” ujar Sukadi.

Dia menjelaskan peristiwa tersebut diduga terjadi pada Kamis, 31 Oktober 2025, sekitar pukul 01.00 Wita, dengan lokasi kejadian di fasilitas tempat tinggal kafe tersebut.

Korban berinisial KS (28) secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Denpasar pada Selasa 18 November 2025. Kasus tersebut pun belakangan viral di media sosial.

Seusai menerima laporan korban, Sat Reskrim Polresta Denpasar langsung melakukan serangkaian langkah penyelidikan, di antaranya pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara, serta melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Selain itu, korban juga telah menjalani pemeriksaan medis berupa visum et repertum (VER) di RS Bhayangkara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, pelaku diduga merupakan seorang satpam berinisial DJ.

Seorang satpam di Denpasar diduga memerkosa pegawai kafe saat tengah di bawah pengaruh minuman keras.

Sumber Antara

