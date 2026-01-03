Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Gegara Masalah Duit Adik Duel dengan Kakak Kandung, Tewas

Sabtu, 03 Januari 2026 – 10:49 WIB
Gegara Masalah Duit Adik Duel dengan Kakak Kandung, Tewas - JPNN.COM
Kapolsek Mamajang Kompol Mustari (kiri) didampingi anggotanya menginterogasi pelaku Arif (kanan) usai diamankan setelah menikam kakaknya Tomo hingga tewas di lokasi kejadian, tanah kosong, Jalan Opu Daeng Risadju (eks Cenderawasih), di Kantor Polsek Mamajang, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/1/2026) malam. ANTARA/Darwin Fatir

jpnn.com, MAKASSAR - Duel berujung maut terjadi antara adik dan kakak kandung.

Arif (22 tahun) tega membunuh kakak kandungnya, Tomo (30).

Duel ini terjadi di tanah kosong, Jalan Opu Daeng Risadju (eks Cenderawasih), Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Dari hasil pengembangan, korban mengalami luka tusukan badik. Satu tusukan sebelah kanan tulang rusuk, di siku dua (tusukan) dan satu (tusukan) siku tangan bagian luar. Jumlah total tusukan di tubuh korban sebanyak empat tusukan," kata Kapolsek Mamajang Kompol Mustari, Jumat malam.

Dia menyatakan terkait motif pelaku yang tega melakukan hal tersebut, untuk sementara berkaitan dengan utang kakaknya senilai Rp 1 juta yang belum dibayarkan.

Terkait dengan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), Mustari menyebutkan sementara ini yang diamankan sebilah badik diduga digunakan menikam korban.

Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan undang-undang KUHP yang baru. 

Awalnya, tersangka cekcok mulut dengan kakaknya dengan menagih utang. Namun, kakaknya belum mau membayar, sehingga pelaku tersulut emosi sehingga melakukan penganiayaan dan mengakibatkan korban tewas.

Adik bunuh kakak gegara persoalan duit yang tak seberapa. Keduanya sempat berduel.

