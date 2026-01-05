Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gegara Sesak Napas, Diding Boneng Dibawa ke Rumah Sakit

Selasa, 24 Februari 2026 – 00:05 WIB
Gegara Sesak Napas, Diding Boneng Dibawa ke Rumah Sakit - JPNN.COM
Diding Boneng di kawasan Matraman, Jakarta. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang menurun.

Dia pun harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit asma yang diidapnya kambuh.

Diding Boneng menceritakan bahwa saat itu, dirinya merasa sesak napas.

Baca Juga:

Pria 75 tahun itu lantas berusaha mencari bantuan hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh kerabatnya.

"Saya memang punya asma, menurut dokter. Terus, tiga hari yang lalu, tiga malamlah, malam-malam, asma itu datang. Penyakit itu. Saya masih di rumah. Nah, sampai enggak bisa napas saya. Sesak habis," ujar Diding Boneng di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (19/2) lalu.

"Terus saya coba teriaklah, manggil beberapa teman atau keluarga yang saat itu ada, karena itu malam. Kemudian, ada teman datang, melalui telepon, datang. Nah, dia yang antar saya ke rumah sakit," sambungnya.

Baca Juga:

Asisten Diding Boneng, Didi Hardi menjelaskan mengenai kondisi sang aktor.

Dia menyebut bahwa Diding Boneng menjalani perawatan karena sesak napas yang dirasakannya.

Aktor senior Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit akibat kondisi kesehatannya yang menurun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Diding Boneng  kesehatan Diding Boneng  diding boneng sakit asma  Aktor 
BERITA DIDING BONENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp