JPNN.com - Kriminal

Gegara Tawuran di Klender Jaktim Arus Lalin Lumpuh Total, Kacau

Senin, 25 Mei 2026 – 11:13 WIB
Tawuran antarwarga di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (25/5/2026) pagi. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA - Tawuran antarwarga terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin pagi.

Akibat ulah warga ini menyebabkan kemacetan panjang lebih dari 2 kilometer (km).

"Terganggu, ganggu banget, mana hari Senin, orang mulai beraktivitas, pagi-pagi pula, malah macet panjang begini karena ada tawuran," kata pengendara motor bernama Alwan (32) di lokasi kejadian, Jakarta Timur, Senin.

Aksi saling serang terjadi sejak pagi hari dan membuat arus lalu lintas dari arah Bekasi menuju Cipinang lumpuh total.

Bentrokan yang melibatkan warga Kebon Singkong, Klender, dengan warga Cipinang Jagal, Pulogadung, itu membuat para pengendara motor maupun mobil terpaksa berhenti dan menunggu situasi aman sebelum melintas di lokasi.

Kedua kelompok warga terlihat saling menyerang menggunakan senjata tajam, lemparan batu, dan petasan. Situasi mencekam membuat pengguna jalan memilih menepi agar tidak terkena serangan.

Menurut Alwan, bentrokan antarwarga bukan hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat yang hendak bekerja.

"Aksi yang tidak bermanfaat seperti ini yang seharusnya bisa langsung ditindak tegas biar gak terulang," ujar Alwan.

Warga dan para pengendara mengecam aksi tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jaktim.

tawuran  Klender  Jaktim  tawuran warga 
