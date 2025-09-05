Gegara Uang Parkir, Anggota TNI Tembak Mati Seorang Pria di Jayapura

Jumat, 05 September 2025 – 13:55 WIB

jpnn.com, JAYAPURA - Diduga masalah uang parkir, seorang oknum anggota TNI tembak seorang warga di kawasan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/9/) malam.

Pelaku yang diketahui berinisial TB merupakan oknum TNI yang bertugas di Pomdam Kodam XVII Cenderawasih.

Danpomdam XVII/Cenderawasih, Kolonel Cpm Laksono Puji Lisdyanto ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian itu.

"Iya, benar, itu anggota kami," ujar Puji.

Puji belum mengetahui pasti kronologi pasti kejadian tersebut. Namun menurut informasi yang diterimanya, kasus tersebut dipicu masalah pembayaran uang parkir.

"Informasi yang kami peroleh, korban dan pelaku cekcok soal uang parkir Rp 5.000,” bebernya.

Saat terjadi adu mulut, korban sempat berusaha melarikan diri. Namun, pelaku justru menembakkan senjata api laras pendek ke arah korban hingga mengenai tubuhnya, korban pun tewas di lokasi kejadian.

Namun, kata Muji, kasus itu nantinya akan didalami lebih lanjut.