JPNN.com - Daerah - Sumsel

Gegara Utang, Pria di Palembang Tewas Dibunuh

Selasa, 21 Oktober 2025 – 16:33 WIB
Gegara Utang, Pria di Palembang Tewas Dibunuh
Ilustrasi pembunuhan: dok jpnn

jpnn.com - Buser Polsek Seberang Ulu (SU) I Palembang menangkap pelaku pembunuhan terhadap korban Rizky Saputra (31). 

Pelaku bernama Erwin (45) warga Jalan A Yani, Lorong KH Umar, Kelurahan 9-10, Kecamatan Jakabaring Palembang.

Pelaku ditangkap petugas saat sedang berada di Kecamatan IB II Palembang, Sabtu (18/10/2025), sekitar pukul 15.00 WIB. 

"Benar tersangka sudah kami amankan usai kejadian sebelum 1 x 24 jam, ketika kami sudah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi dan langsung melakukan penyelidikan," ungkap Kapolsek SU I AKP Hery didampingi Kanit Reskrim AKP Andrian, Selasa (21/10/2025).

Peristiwa pembunuhan ini terjadi di Jalan A Yani Lorong H Umar Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, Jumat (17/10/2025), sekitar pukul 15.30 WIB. 

Dari keterangan tersangka, keributan dan penganiyaan ini terjadi berawal saat tersangka hendak menagih utang kepada korban. Namun, saat itu korban tidak mau membayarnya.

"Oleh karena itulah terjadi keributan dan penganiyaan hingga korban meninggal dunia," kata Hery. 

Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 helai celana.

Seorang pria di Palembang bernama Rizky Saputra dibunuh oleh 3 orang pelaku, motif dari pembunuhan tersebut gara-gara utang tak dibayar.

