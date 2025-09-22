Gegara Video Viral Rampak Uang Negara Bareng Selingkuhan, Wahyudin Moridu Dipecat PDIP

jpnn.com - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP).

Sanksi pemecatan itu diterima Wahyudin Moridu buntut viralnya video kontroversial di masyarakat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Gorontalo La Ode Haimudin mengatakan Wahyudin Moridu merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDIP.

"Pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan DPP, di mana terhadap yang bersangkutan DPP PDIP telah secara resmi memecat Wahyudin Moridu dari kader partai," kata La Ode, pada Minggu (21/9/2025).

Langkah tegas DPP terhadap Wahyudin Moridu itu, juga menjadi teguran untuk mengingatkan seluruh kader partai khususnya di Provinsi Gorontalo, agar selalu menjaga nama baik dan kehormatan partai.

PDIP mengingatkan seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap partai.

Baca Juga: Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi

Selain itu, para kader partai pun tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang merugikan nama baik dan kepentingan partai, terutama hal yang dapat merugikan rakyat.

Mewakili DPP PDIP, La Ode juga mengajak seluruh kader partai untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk berbenah dan memperbaiki diri.