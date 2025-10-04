Gegara Warisan, Abang & Adik di Kampar Duel Maut, Satu Tewas di Tempat  

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 15:02 WIB

jpnn.com - Perkelahian berdarah terjadi di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pada Jumat (3/10/2025) malam.

Dua bersaudara terlibat adu fisik akibat persoalan harta warisan hingga berujung maut.

Korban diketahui bernama Risman Riyanto alias Anto (44), warga Dusun I Desa Sendayan, tewas setelah berduel dengan abangnya sendiri, Ahmad Kholis (49).

Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung di desa tersebut.

“Perkelahian dipicu persoalan pembagian tanah warisan keluarga,” kata Kapolres Kampar AKBP Boby Ramadhan Sebayang Sabtu (4/10).

Boby menjelaskan saat itu korban Anto datang ke warung tempat abangnya, Ahmad Kholis, untuk meminta tanda tangan surat tanah.

Namun, Kholis menolak menandatangani karena menurutnya surat tersebut tidak mencantumkan batas (sempadan) yang akurat.

Kholis meminta agar tanah yang dibagikan oleh orang tuanya untuk dibuat sempadan.