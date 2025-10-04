Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Gegara Warisan, Abang & Adik di Kampar Duel Maut, Satu Tewas di Tempat  

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 15:02 WIB
Gegara Warisan, Abang & Adik di Kampar Duel Maut, Satu Tewas di Tempat   - JPNN.COM
Jenazah korban saat akan dibawa dari rumah sakit. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Perkelahian berdarah terjadi di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pada Jumat (3/10/2025) malam.

Dua bersaudara terlibat adu fisik akibat persoalan harta warisan hingga berujung maut.

Korban diketahui bernama Risman Riyanto alias Anto (44), warga Dusun I Desa Sendayan, tewas setelah berduel dengan abangnya sendiri, Ahmad Kholis (49).

Baca Juga:

Insiden tragis ini terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah warung di desa tersebut.

“Perkelahian dipicu persoalan pembagian tanah warisan keluarga,” kata Kapolres Kampar AKBP Boby Ramadhan Sebayang Sabtu (4/10).

Boby menjelaskan saat itu korban Anto datang ke warung tempat abangnya, Ahmad Kholis, untuk meminta tanda tangan surat tanah.

Baca Juga:

Namun, Kholis menolak menandatangani karena menurutnya surat tersebut tidak mencantumkan batas (sempadan) yang akurat.

Kholis meminta agar tanah yang dibagikan oleh orang tuanya untuk dibuat sempadan.

Gegara tanah warisan, abang dan adik duel maut di Desa Sendayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, pada Jumat (3/10/2025) malam. Begini kejadiannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Duel Maut  abang  adik  warisan  Kampar  Tewas  meninggal dunia 
BERITA DUEL MAUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp