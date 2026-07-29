Geger! Kapal Jukung Terbakar di Tepian Sungai Musi, 8 Mobil Damkar Dikerahkan

jpnn.com - Kepulan asap tebal dan kobaran api mengagetkan warga di kawasan tepian Sungai Musi, Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu (29/7/2026) siang.

Sebuah kapal jukung yang tengah menjalani perbaikan di galangan kapal tiba-tiba terbakar sekitar pukul 14.18 WIB.

Besarannya kobaran api membuat petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Palembang bergerak cepat ke lokasi. Sebanyak delapan mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar bagian kapal.

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Petugas berjibaku melakukan pemadaman agar api tidak semakin membesar dan merembet ke area sekitar, terutama permukiman warga yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Lurah Talang Anyar Teguh mengungkapkan, laporan kebakaran pertama kali diterima pihaknya dari Ketua RT melalui group koordinasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kejadian darurat.

"Jadi, kami mendapat laporan dari Ketua RT sekitar pukul 14.18 WIB. Kami punya grup, begitu ada kejadian kami langsung berkoordinasi dengan Damkar dan pihak terkait untuk melakukan penanggulangan," ungkap Teguh.

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Menurut Teguh, kapal yang terbakar diduga merupakan kapap jukung atau kapal motor sungai yang sedang menjalani proses perbaikan di galangan.

"Yang terbakar sepertinya kapal jukung untuk Motor sungai," ujar Teguh.