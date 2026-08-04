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JPNN.com - Kriminal

Geger Mayat Dalam Karung di Depok

Selasa, 04 Agustus 2026 – 22:02 WIB
Geger Mayat Dalam Karung di Depok - JPNN.COM
Tangkapan layar karung yang ditemukan warga berisi jasad pria yang ditemukan di Jalan Kapling Depkes RT 03/RW 17, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (4/8/2026). ANTARA/HO-Polres Metro Depok

jpnn.com, JAKARTA - Warga digeger dengan penemuan mayat dalam karung di lapangan Kavling Depkes, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan mayat jenis kelamin pria itu ditemukan terikat dan diduga korban mutilasi.

“Saat ditemukan kondisi jasad tangan terikat, dibungkus karung dan plastik hitam,” katanya di Jakarta, Selasa.

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Menurut dia, dalam penemuan jasad itu hanya terdapat bagian kepala, badan dan kedua tangannya, sementara kedua kaki sampai pangkal paha sudah tidak ada.

Made mengatakan petugas juga menemukan luka sayatan di bagian leher dan tidak ditemukan identitas korban. Diduga korban dimutilasi.

Pihaknya akan memberikan keterangan resmi setelah proses autopsi dilakukan bersama tim dokter forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selesai dilakukan.

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“Untuk itu, identitas korban nanti kami akan sampaikan setelah kami mendapatkan kepastian,” kata dia.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan korban ditemukan tanpa mengenakan pakaian.

Warga digeger dengan penemuan mayat dalam karung di lapangan Kavling Depkes, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

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TAGS   mayat  mayat dalam karung  Penemuan mayat dalam karung  Depok  Mayat Dalam Karung di Depok 
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