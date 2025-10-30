Geger, Mayat Pria Tanpa Busana Terkubur Pakai Terpal di Siak, Korban Diduga Dibunuh 

Kamis, 30 Oktober 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, SIAK - Warga Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa busana yang terkubur di kebun belakang rumah warga.

Penemuan ini menggemparkan warga setempat, karena jasad korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, ditimbun tanah dan dibungkus terpal biru.

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra mengungkapkan jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa sore, 28 Oktober 2025.

Awalnya, warga mencium bau busuk menyengat dari area kebun di halaman rumahnya.

“Setelah mencium bau tidak sedap di kebunnya saksi langsung melapor ke Polsek Tualang. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ditemukan jasad seorang laki-laki dalam kondisi terkubur dan tanpa busana,” ungkap AKBP Eka, Kamis (30/10).

Setelah menerima laporan, pihak Polsek Tualang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan korban tidak mengenakan pakaian dan diduga telah dikubur dalam keadaan telanjang.

Polisi juga mengamankan terpal berwarna biru yang digunakan untuk menutupi tubuh korban.