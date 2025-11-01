Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Geger, Pria Gantung Diri di Flyover Pasupati, Begini Kesaksian Warga 

Sabtu, 01 November 2025 – 07:45 WIB
Petugas Rescue Peleton 1 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung mengevakuasi jasad pria yang tewas usai gantung diri di Flyover Pasupati, Jalan Cikapayang, Kota Bandung, Jumat (31/10) malam. Foto: sources for jpnn

jpnn.com - BANDUNG - Pengendara yang melintas di bawah Flyover Pasupati atau tepatnya Jalan Cikapayang, Kota Bandung, dikejutkan dengan sesosok pria yang menggantung diri. 

Aksi bunuh diri itu terjadi pada Jumat (31/10) sekitar pukul 21.30 WIB.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh pengendara sepeda motor Sendy (27).

Ketika melintas di Flyover Pasupati arah Gasibu, dia melihat seseorang yang berdiri di pembatas jalan.

"Saya waktu mau pulang dari seberang melihat orang mau terjun ke bawah. Posisinya berdiri di atas pembatas jembatan," kata Sandy, dikutip Sabtu (1/11).

Dia menduga orang tersebut hendak bunuh diri. Namun, karena posisinya berseberangan, dia pun harus memutar balik di lampu merah Gasibu.

"Pas saya ke sini, orang itu sudah ke bawah, sudah menggantung," katanya.

Sendy menyebut, korban terlihat memakai helm dan jaket. Satu sepeda motor berjenis Yamaha Aerox dengan berpelat D 3231 AFE yang diduga milik korban ditemukan terparkir di sisi jalan.

