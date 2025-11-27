Geger Pria Gantung Diri di Toko Beras Bandung, Tinggalkan Surat Wasiat

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria bernama Yuyus (47 tahun) ditemukan meninggal dunia di dalam ruko beras di Jalan Jatihandap, Kota Bandung pada Kamis (27/11).

Korban diduga mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri.

Kapolsek Antapani Kompol Yusuf Tojiri mengatakan, informasi awal penemuan mayat ini berawal dari adik korban yang menerima kabar dari pegawai sekitar pukul 08.30 WIB.

Pegawai tersebut memberitahukan bahwa korban yang ada di dalam toko, tetapi tidak kunjung dibuka.

"Saksi melihat melalui lubang kecil di samping toko dan melihat korban dalam posisi duduk dengan leher tergantung tali tambang warna putih yang diikatkan ke bagian atas kamar mandi," kata Yusuf saat dikonfirmasi.

Mengetahui hal itu, adik korban kemudian membongkar pintu toko dan menemukan kakaknya sudah tidak bernyawa.

Kejadian tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Sekitar pukul 11.40 WIB, Tim INAFIS Polrestabes Bandung tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).