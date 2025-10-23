Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Geger, Pria Lansia di Palembang Ditemukan Tak Bernyawa, Seperti Ini Kondisinya

Kamis, 23 Oktober 2025 – 13:30 WIB
Geger, Pria Lansia di Palembang Ditemukan Tak Bernyawa, Seperti Ini Kondisinya - JPNN.COM
Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Alex didampingi Pamapta II Ipda Ammar saat mendatangi TKP, Kamis (23/10/2025) pagi. Foto: dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang pria lanjut usia (lansia) ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di rumahnya yang berada di Jalan Kebun Bunga, Komplek Pondok Mekarsari, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang, Kamis (23/10) sekitar pukul 08.15 WIB.

Peristiwa yang menggegerkan warga setempat itu pertama kali diketahui Deddy Hermawanto (55), warga setempat.

Dedy yang curiga pintu rumah korban terkunci, lampu menyala, dan jemuran pakaian belum diambil dalam beberapa hari.

Baca Juga:

"Awalnya curiga Pak, karena pintu terkunci dan jemuran beberapa hari tidak diangkat. Kebetulan korban ini tinggal sendiri di rumahnya," ungkap Dedy kepada pihak kepolisian yang melakukan olah TKP.

Karena curiga kata Dedy, dia kemudian bersama pengurus RT dan warga sekitar memeriksa rumah korban melalui jendela.

"Kami lihat dari jendela korban sudah meninggal dunia. Lalu saya mengambil foto dan video korban dari luar jendela. Setelah itu, Pak RT menghubungi Bhabinkamtibmas Kebun Bunga dan aparat setempat," kata Dedy.

Baca Juga:

Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Alex didampingi Pamapta II Ipda Ammar membenarkan adanya temuan mayat di TKP.

"Setelah mendapati laporan tersebut, kami langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengambil keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian," ungkap Alex.

Seorang pria lansia bernama Tomi Pohan Al Alay (56) ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya di Palembang, warga sekitar geger

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penemuan mayat  Ditemukan tak bernyawa  Korban  meninggal dunia  pria lansia  Kapolsek Sukarami  Lansia 
BERITA PENEMUAN MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp