JPNN.com - Daerah - Riau

Geger, Seorang Nenek Tewas Dalam Rumah di Rumbai, Diduga Korban Perampokan

Kamis, 30 April 2026 – 09:15 WIB
Tim Inafis Polresta Pekanbaru tengah melakukan olah TKP. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Seorang nenek berusia 60 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Kurnia 2 Nomor 20, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Rabu (29/4/2026).

Nenek bernama Dimaris Isni Sitio (60) itu ditemukan tewas diduga akibat aksi perampokan.

Peristiwa penemuan jasad perempuan itu pertama kali diketahui oleh suami korban, Salmon Meha (66).

Baca Juga:

Kapolsek Rumbai Pesisir Kompol Budi Pramana melalui Kanit Reskrim Iptu Dodi Vivino mengatakan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, saksi sempat mengajak korban untuk keluar rumah mengurus pajak kendaraan. Namun, korban memilih tetap tinggal di rumah.

Sekitar pukul 11.00 WIB, saksi kembali ke rumah dan mendapati pintu dalam keadaan terbuka.

“Saat masuk ke dalam, dia melihat kondisi rumah, khususnya kamar, dalam keadaan berantakan. Saksi kemudian mencari korban ke beberapa ruangan, namun tidak menemukan korban,” kata Dodi Kamis (30/4).

Baca Juga:

Pencarian berlanjut hingga ke bagian dapur. Di lokasi tersebut, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan posisi tertelungkup.

Dari hasil pengamatan awal, terlihat adanya bercak darah di kamar mandi, serta darah keluar dari bagian wajah korban.

