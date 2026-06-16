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JPNN.com - Kriminal

Geger, Seorang Wanita di Rohul Tewas Bersimbah Darah, Ada 2 Luka Tusuk di Lehernya

Selasa, 16 Juni 2026 – 18:29 WIB
Geger, Seorang Wanita di Rohul Tewas Bersimbah Darah, Ada 2 Luka Tusuk di Lehernya - JPNN.COM
Tim Inafis Satreskrim Polres Rohul saat melakukan olah TKP di rumah korban. Foto:Source for JPNN

jpnn.com, UJUNG BATU - Warga Dusun II Simpang Baru, Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) digegerkan dengan penemuan seorang wanita yang ditemukan tewas di dalam rumahnya.

Kasatreskrim Polres Rohul AKP Tony Prawira mengungkapkan korban bernama Inur (50) ditemukan dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya pada Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

“Korban ditemukan dalam keadaan tergeletak di atas tempat tidur dalam keadaan tertutup tikar dan bersimbah darah,” ungkap AKP Tony saat dikonfirmasi JPNN.com.

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Mendapat laporan itu, Tim Inafis Satreskrim Polres Rohul langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Pemeriksaan awal ditemukan adanya luka tusukan pada bagian leher korban. Petugas mencatat terdapat dua luka tusuk akibat benda tajam, masing-masing satu luka di sisi kiri dan satu luka di sisi kanan leher korban,” jelas Tony.

Sekitar pukul 15.00 WIB, jenazah korban dibawa ke RSUD Pasir Pengaraian untuk dilakukan pemeriksaan medis.

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Tim medis yang melakukan visum menyimpulkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk benda tajam pada bagian leher.

“Diduga kuat korban meninggal dunia akibat aksi kejahatan,” ujar Tony.

Seorang wanita di Rohul ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya pada Selasa (16/6) sekitar pukul 07.00 WIB.

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TAGS   Wanita tewas  rohul  Korban  tewas bersimbah darah  luka tusuk 
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