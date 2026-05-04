JPNN.com - Kriminal

Geger Sopir Truk dari Jakarta Ditemukan Tewas di Pekanbaru, Kondisi Terikat dalam Kabin

Senin, 04 Mei 2026 – 21:07 WIB
Polisi mengevakuasi korban dari dalam mobil. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Warga Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di dalam truk.

Korban diketahui bernama Heri Supriadi, 54, seorang sopir asal Jakarta Utara.

Ia ditemukan tak bernyawa di dalam truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi B 9080 UXQ pada Minggu (3/5/2026).

Penemuan mayat ini bermula dari kecurigaan pengurus kendaraan Willy Tikaso yang memantau posisi truk melalui sistem GPS.

Saat diketahui kendaraan berhenti cukup lama di satu titik, saksi kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi mengenaskan di bagian belakang jok sopir. Tubuh korban terikat tali, wajah dilakban, serta ditutup menggunakan koran.

Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pekerja bengkel dan warga sekitar.

Berdasarkan analisa awal, korban diduga meninggal dunia akibat kehabisan oksigen setelah kondisi wajah tertutup lakban dan tubuh terikat.

