JPNN.com - Kriminal

Geger Wanita di Kampar Tewas Diduga Dianiaya, Sempat Kirim Pesan ke Anak

Senin, 09 Maret 2026 – 16:56 WIB
Kasus. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang wanita bernama Yunita (38) ditemukan meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala di sebuah peron sawit di Dusun I, Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah anak korban mendatangi lokasi peron sawit milik ibunya.

Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan luka di bagian kepala.

“Sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengirim pesan kepada anaknya agar datang ke peron sawit miliknya,” kata Kasatreskrim Polres Kampar AKP Gian Wiatma Joni Mandala Senin (9/3).

Namun, saat anaknya Inggil membalas pesan ibunya dan menyampaikan bahwa ia sedang melaksanakan salat.

Pesan tersebut hanya terkirim dengan tanda centang satu atau belum terbaca.

Kemudian Inggil bersama dua temannya, Ibnu dan Hafid, mendatangi peron sawit milik korban.

Setibanya di lokasi, Inggil turun dari mobil dan berjalan menuju bangunan peron.

Tim Inafis Polres Kampar juga turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti.

