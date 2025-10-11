Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Geger, Wanita Muda Ditemukan Tewas di Kamar Hotel di Palembang

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 21:09 WIB
Hotel wanita yang ditemukan tewas di kamar, Sabtu (11/10/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Warga Jalan Perintis Kemerdekaan digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita yang masih berusia belasan tahun.

Wanita muda tersebut tewas di salah satu hotel yang tidak jauh dari kawasan Boom Baru Palembang, Sabtu (11/10).

Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh pegawai hotel.

"Ditemukannya sekitar jam 15.00 WIB tadi," ungkap salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Namun, untuk penyebab pasti tewasnya wanita tersebut warga tidak tahu pasti.

"Untuk penyebab tewasnya tidak tahu karena apa," kata warga mengakhiri percakapan.

Pantauan di lokasi, saat ini pihak dari Polsek Ilir Timur (IT) II Palembang sudah mendatangi TKP dan melakukan olah perkara terkait penemuan mayat wanita tersebut.

Sementara jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan forensik. (mcr35/jpnn)

Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Cuci Hati

TAGS   Wanita muda tewas  Kamar Hotel  Polsek Ilir Timur II  penemuan mayat  penemuan mayat di hotel 
