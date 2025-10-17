Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Geger, Warga OKU Selatan Temukan Tulang Belulang di Kebun Pisang

Jumat, 17 Oktober 2025 – 03:49 WIB
Geger, Warga OKU Selatan Temukan Tulang Belulang di Kebun Pisang - JPNN.COM
Tulang belulang manusia saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kamis (16/10/2025). Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Warga Dusun III, Desa Kotaway, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan digegerkan dengan penemuan tulang belulang manusia yang belum diketahui identitasnya di kawasan perkebunan pisang, Kamis (16/10) pagi.

Tulang belulang tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang sedang memanen pisang sekitar pukul 08.00 WIB. 

Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kotaway Feri, yang langsung meneruskan informasi kepada Kapolsek Buay Pemaca Ipda Redi. 

Baca Juga:

Mendapat laporan itu, Kapolsek bersama Kasat Reskrim Polres OKU Selatan AKP Aston L. Sinagabdan tim identifikasi Satreskrim segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, anggota menemukan sejumlah bagian tulang manusia yang tidak lagi menyatu antara kepala, badan dan kaki," ungkap Aston. 

Tulang belulang tersebut masih mengeluarkan aroma tidak sedap, menandakan proses pembusukan belum terlalu lama. 

Baca Juga:

"Selain itu, ditemukan pula satu pasang sandal jepit putih, tas pinggang yang melekat pada bagian tulang rusuk, serta baju kemeja warna hitam yang masih melekat di bagian badan," ujar Aston. 

Saat ini kata Aston, seluruh barang bukti dan tulang belulang sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

Tulang belulang manusia ditemukam warga di kawasan kebun pisang di OKU Selatan, polisi lakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas korban.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penemuan tulang belulang  Ogan Komering Ulu  OKU Selatan  Tulang manusia 
BERITA PENEMUAN TULANG BELULANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp