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JPNN.com - Ekonomi - Industri

GEKRAFS Dorong Ekonomi Kreatif Indonesia Tembus Pasar Azerbaijan dan Kazakhstan

Rabu, 17 Juni 2026 – 20:48 WIB
GEKRAFS Dorong Ekonomi Kreatif Indonesia Tembus Pasar Azerbaijan dan Kazakhstan - JPNN.COM
GEKRAFS membawa misi diplomasi ekonomi kreatif Indonesia ke Azerbaijan dan Kazakhstan pada Juni 2026. Foto: GEKRAFS

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) akan menggelar program Creative Economy Diplomatic Mission 2026 di Azerbaijan dan Kazakhstan pada 19–22 Juni 2026, sebagai upaya memperluas jejaring internasional bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi dalam memperkenalkan produk dan karya ekonomi kreatif Indonesia ke pasar global sekaligus memperkuat diplomasi ekonomi kreatif di kawasan Asia Tengah.

Melalui agenda tersebut, GEKRAFS akan melantik Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) di Azerbaijan dan Kazakhstan sebagai penghubung antara pelaku ekonomi kreatif Indonesia dengan mitra internasional.

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Ketua Umum GEKRAFS Kawendra Lukistian, mengatakan misi diplomasi kreatif itu merupakan langkah konkret untuk meningkatkan eksposur dan daya saing karya anak bangsa di tingkat global.

“Creative Economy Diplomatic Mission kita harapkan bisa menjadi gerakan besar untuk Indonesia sebagai pusat peradaban ekonomi kreatif dunia. Kami memiliki talenta, budaya, dan kreativitas luar biasa yang harus hadir dan bersaing di panggung global,” ujar Kawendra di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, ekonomi kreatif memiliki peran penting sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada ide, inovasi, dan kreativitas masyarakat.

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Dalam kegiatan tersebut, GEKRAFS juga akan menyelenggarakan Creative Expo untuk mempromosikan berbagai produk kreatif Indonesia kepada pasar internasional serta memperluas peluang kerja sama lintas negara.

Selain itu, Creative Talkshow akan menghadirkan ruang diskusi dan pertukaran gagasan antara pelaku industri kreatif Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan di Azerbaijan dan Kazakhstan.

GEKRAFS membawa misi diplomasi ekonomi kreatif Indonesia ke Azerbaijan dan Kazakhstan pada Juni 2026.

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TAGS   GeKrafs  ekonomi kreatif  diplomasi ekonomi  Creative Economy Diplomatic Mission 2026 
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