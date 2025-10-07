Close Banner Apps JPNN.com
Gelandang Mewah Berdatangan, Adam Alis Tetap Menunjukkan Kelasnya di Persib

Selasa, 07 Oktober 2025 – 19:50 WIB
Gelandang Persib Adam Alis. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung punya ambisi besar saat melangkah pada musim baru BRI Super League. Merombak hampir seluruh skuad juara, pelatih Bojan Hodak memboyong sejumlah pemain top.

Lini tengah menjadi fokus dari Hodak, maka dari itu dia mendatangkan pemain-pemain top untuk mendiversifikasi opsi di tengah lapangan, sekaligus mematangkan taktik yang lebih dinamis, variatif, dan kompetitif.

Pada awal musim ini, Hodak memboyong beberapa nama gelandang baru yang punya kualitas level satu, sebut saja pemain naturalisasi Thom Haye, gelandang asal Argentina Luciano Guaycochea hingga pemain lincah asal Brazil Wiliam Marcilio.

Belum lagi, ada nama Marc Klok, kapten tim yang jadi jantung bagi permainan Maung Bandung.

Komposisi itu membuat lini tengah Persib cukup mewah. Namun hal itu tak membuat Adam Alis minder.

Sebaliknya, Adam menunjukkan perannya meski bukan pemain asing atau memiliki nama besar.

Konsistensinya membuat pemain 31 tahun ini tetap jadi pilihan relevan di tengah kepingan baru lini tengah Maung Bandung.

Adam Alis, gelandang lokal Persib tetap bersinar meski banyak pemain bintang berdatangan.

